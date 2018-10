Rita Ora in concerto a Milano il 30 aprile

Rita Ora arriva in concerto in Italia il 30 aprile 2019 al Fabrique di Milano . La popstar britannica nel 2009 viene notata da Jay Z e successivamente appare nel suo video "Young Forever" oltre che in "Over" di Drake. Nel 2011 viene pubblicato il singolo di DJ Fresh, "Hot Right Now" interpretato dalla cantante. Il singolo debutta alla vetta della classifica in Uk e il video riceve oltre 50 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo su YouTube.

"Ora" è il titolo del suo album di debutto, pubblicato il 27 agosto del 2012, nel quale ha collaborato con importanti artisti come Will.i.am, Ester Dean, Drake, The Dream, Kanye West e da cui sono estratti i singoli "Right Now", "R.I.P." e "How We Do (Party)" subito alle prime posizioni delle classifiche in Uk. Nel 2014 pubblica i singoli "I Will Never Let You Down" con cui debutta in vetta alla classifica in Uk e "Black Widow" con Iggy Azalea, entrambi certificati oro in Italia.