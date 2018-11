4 gennaio 2015 Rihanna, un primo piano di petto a uso e consumo dei paparazzi La cantante in vacanza immortala il suo seno in bikini avvertendo chi vuole scattare delle foto di procurarsi le lenti adeguate...

15:55 - Rihanna si gode le vacanze al sole e non perde il gusto della provocazione. Eccola quindi postare su Instagram un primo piano molto ravvicinato dei suoi seni fasciati da un bikini con il commento "dite ai paparazzi di procurarsi le lenti giuste". Intanto la lente giusta l'ha usata lei per immortalare una delle parti del suo corpo più affascinanti (e anche più messe in mostra).