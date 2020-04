Richard Gere è diventato papà per la terza volta a 70 anni

La coppia sta trascorrendo la quarantena in un ranch alle porte di New York e secondo le prime indiscrezioni avrebbero dato il benvenuto ad un altro maschietto. A differenza della prima gravidanza, annunciata con una foto del Dalai Lama che accarezzava il pancino, la notizia della seconda cicogna in volo (iniziata a circolare a novembre) non è mai stata ufficialmente confermata dai diretti interessati.

Il settimanale Chi pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 7 luglio, le immagini esclusive della vacanza in Toscana di Richard Gere, ospite nella tenuta di Cecina di Carlo e Giulia Purisi. L'attore americano è in compagnia della terza moglie, Alejandra Silva, 39 anni, del loro piccolo Alexander, nato nel febbraio scorso, e del figlio Homer, nato 19 anni fa dal matrimonio con l'ex Bond girl Carey Lowell. Nelle foto vediamo Gere dedicarsi alla famiglia e al suo fisico: a pochi giorni dal suo settantesimo compleanno, un personal trailer lo segue mentre si allena.

Dopo essere diventato papà bis lo scorso anno, Richiard Gere aveva dichiarato di non essere per nulla preoccupato di essere un genitore anziano e di voler essere un padre presente.

