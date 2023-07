Rettore con i Legno, il duetto è... "Spettacolare"!: guarda il video

Rettore collabora con Legno per un duetto "Spettacolare".

Così si intitola il nuovo singolo scritto da Legno con la collaborazione di Albi dello Stato Sociale e di cui Tgcom24 vi presenta il video in anteprima esclusiva. Un brano dirompente, che racconta il nostro oggi dove tutto è mostrato, ostentato e reso spettacolare: tv, giornali, social come un caterpillar senza ragione e intelletto, spettacolarizzano qualunque notizia, drammatica o buona. Con "Spettacolare" i Legno confermano la loro attitudine a far sì che le canzoni siano con testo e musica, le uniche e sole protagoniste della scena e in quel nascondere il viso, si mettono a nudo in un contatto sincero col pubblico.