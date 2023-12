Renato Zero presenta il suo "Autoritratto" in bella calligrafia

Ora il segreto è stato svelato: l' 8 dicembre esce il nuovo album dell'artista romano, " Autoritratto ". Mentre da marzo sarà protagonista di una serie di concerti evento. Zero torna per stupire una volta in più il suo pubblico, annunciando un’opera destinata a tracciare, con la più bella calligrafia zeriana, una pagina inedita della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera musicale.

Renato Zero ha tenuto per giorni i suoi fan con il fiato sospeso con un countdown che campeggiava sulle sue pagine social.

Renato Zero, il 2023 si chiude con un nuovo album: preorder aperto Per il momento Renato Zero ha svelato soltanto titolo e copertina dell'album sui dettagli del quale vige ancora il massimo riserbo. L'album sarà disponibile con un artwork in quattro colori diversi e quattro cover diverse, una vera pacchia per il popolo di sorcini collezionisti. Il preorder è già attivo. Prima di questa pubblicazione l'ultima uscita discografica di Zero era stato il brano pubblicato a giugno in sostegno alla gente alluvionata dell'Emilia Romagna.

A marzo 2024 il tour nei palasport Renato Zero non riesce a stare lontano dal suo affezionato pubblico e ristabilisce l’abbraccio con i fan. E così, dopo il grande successo del tour realizzato tra marzo e maggio di quest'anno, insieme all'uscita dell'album annuncia anche una serie di live che, a partire dal prossimo marzo, lo vedranno protagonista di imperdibili concerti evento. Anche in questo caso l'artista ha deciso di scoprire le carte poco alla volta, e quindi le date non sono ancora state rivelate. In ogni caso non ci sarà molto da attendere: i biglietti saranno disponibili dalle ore 11 del 7 dicembre 2023 su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

La storia di Renato Zero nelle edicole Le sorprese non sono finite: per ripercorrere i momenti più iconici della storia musicale di Zero, arriva nei negozi e in edicola, in 15 uscite a partire dal 22 dicembre, la collana “Mille e uno Zero” (edizioni Tattica, distribuita da Indipendente Mente). Quindici titoli senza precedenti, con autentiche rarità̀, live e album studio mai pubblicati in vinile, per un viaggio emozionale e poetico nelle canzoni, nelle storiche interpretazioni e nelle trasformazioni dell’artista più̀ rivoluzionario della musica italiana. Tutte le uscite saranno arricchite da un inedito e prezioso fascicolo con all’interno foto di repertorio e immagini iconiche.

Quanti album ha pubblicato Renato Zero e qual è il più venduto Renato Zero è uno dei cantautori italiani più famosi e apprezzati, con una carriera che dura da oltre cinquant'anni. Ha pubblicato 34 album in studio, di cui molti hanno raggiunto il primo posto nella classifica italiana. Tra i suoi album più venduti ci sono "EroZero" (1979), "Artide Antartide" (1981), "Cattura" (2003) e "Presente" (2009). Il suo album più venduto in assoluto è "Zerofobia" (1977), che ha venduto oltre 1 milione e mezzo di copie e contiene alcune delle sue canzoni più celebri, come "Mi vendo", "Il cielo" e "Inventi".