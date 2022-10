"Renaissance Awards": Livia Firth, Rupert Everett e Michele Placido celebrano i giovani leader del mondo

I Renaissance Awards sono nati nel 2021 per riconoscere il lavoro dei giovani leaders internazionali che lavorano per un futuro più rispettoso dell’ambiente.

La seconda edizione dei Renaissance Awards punta sui giovani e sulla rivoluzione culturale e traccia il profilo di una nuova generazione di leaders internazionali e creare un cambiamento irreversibile. "La scelta di Firenze, culla del primo Rinascimento, è ovviamente carica di simbolismo. I nostri riconoscimenti sono un segno reale e concreto al lavoro dei giovani attivisti. Questa è l'epoca dei giovani propositivi, degli esperti, degli influencers globali. Sono i nostri 'possibilisti' e la forza trainante dell'empowerment", spiega Livia Firth, co-fondatrice dei premi e direttore creativo di Eco-Age.

Il sindaco di Firenze

Dario Nardella

dichiara: "Ambiente, cultura, innovazione, inclusione: sono questi i temi cruciali per il nostro futuro e sono queste le linee guida che animano i giovani più creativi e influenti che si riuniscono a Firenze per un evento che vuole rendere omaggio a chi davvero sta tentando di cambiare questo Pianeta. Grazie a Livia Firth per aver portato a Firenze questo premio che smuove le coscienze di tutti noi”.

"Se la società investisse propriamente nelle persone che guideranno il pianeta tra 10-20 anni, si accelererebbe non solo il cambiamento ma anche il raggiungimento degli SDG globali e gli obiettivi zero anziché limitarci solamente a parlarne - prosegue Livia Firth - Per questo chiamiamo questi giovani leaders 'possibilisti', perché non si limitano a parlare, ma agiscono. I Renaissance Awards e il Summit dimostrano il potere e la forza inarrestabile dei giovani leaders quando sono sostenuti, solo cosi si potranno gettare le basi per un sistema più equo, rigenerativo, giusto ed inclusivo. Per noi questa é la nuova definizione di Rinascimento".