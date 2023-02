Morta Raquel Welch, attrice icona di Hollywood

Giunta al successo per i suoi ruoli in "Viaggio allucinante" e "Un milione di anni fa", entrambi del 1966, la Welch si impose subito al grandissimo pubblico per la sua presenza e il suo look "minimale. Il bikini succinto in pelle di daino, sfoggiato nel secondo film, la incoronò come sex symbol.

La vita e la carriera di Raquel Welch Quello di Raquel Welch era un nome d'arte, perché in realtà il vero nome dell'attrice era Jo Raquel Tejada. Nata il 5 settembre 1940 a Chicago, dall'ingegnere aeronautico boliviano Armando Carlos Tejada e della britannica Josephine Sarah Hall, la Welch non ha perso tempo vincendo diversi concorsi di bellezza a San Diego, in California, durante l’adolescenza. All'età di 18 anni si sposa con James Welch, da cui ha poi preso il cognome artistico. Oltre al cinema, la Welch ha lavorato come modella di biancheria intima e costumi da bagno per le maggiori riviste americane. Da lì la fama e l'approdo in televisione come interprete in diverse serie. Nel 1964 divorzia dal primo marito e nello stesso anno esordisce al cinema con un piccolo ruolo in "Madame P... e le sue ragazze". La parte la ottenne grazie al suo manager Patrick Curtis, che avrebbe poi sposato nel 1967.