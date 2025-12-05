R3V@LUT1@N, presentato il film di Ardone da vivere in prima persona

Il progetto promette di trasformare il pubblico da semplice spettatore a protagonista attivo. Indossando appositi visori, chi è in sala entra letteralmente nella storia. La trama è un thriller psicologico che cala l'utente nei panni di un uomo accusato di omicidio, in un limbo sospeso tra sogno e realtà. Sebbene il cinema immersivo sia già stato esplorato in festival statunitensi e asiatici, "R3V@LUT1@N" porta questa tecnologia in Italia applicandola per la prima volta a un lungometraggio narrativo strutturato. Le caratteristiche tecniche sono d'avanguardia: riprese a 180 gradi, qualità 6K e realismo visivo in cui ogni inquadratura è un mondo da esplorare senza la mediazione dello schermo rettangolare classico.