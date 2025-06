R. Kelly in ospedale per overdose di farmaci, i suoi avvocati: "È stato avvelenato"

Il cantante R&B R. Kelly, attualmente in carcere per reati sessuali, è stato ricoverato in ospedale per overdose e ha rischiato di morire. Secondo i suoi avvocati Kelly sarebbe rimasto vittima di un complotto orchestrato dallo staff della prigione che gli avrebbero somministrato dosi pericolosamente alte dei farmaci anti-ansia e anti-insonnia che prende comunemente. "All'alba del 13 giugno si è svegliato e si è sentito male - ha detto uno dei legali -. Ha cercato di alzarsi ma è crollato a terra prima di perdere conoscenza. In ospedale Kelly ha appreso che gli era stata data una dose dei suoi farmaci che ha minacciato al sua vita. È dovuto restare in ospedale per due giorni per riprendersi".