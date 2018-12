Quentin Tarantino, come in un action film: trova i ladri in casa e li affronta facendoli scappare

I ladri sono entrati, molto probabilmente, da una finestra sul retro della casa, ma Quentin Tarantino, proprio come in uno dei suoi action film, li ha sorpresi, affrontati faccia a faccia e fatti scappare. E' successo l'altra notte nell'abitazione di Los Angeles dell'attore americano. I due malviventi sarebbero però riusciti a portarsi via un bottino di gioielli e preziosi.

Brutta avventura quindi per Tarantino, che ha dovuto affrontare una domenica sera all'insegna dell'adrenalina proprio come in un film. E proprio come in un film , l’attore e regista di uno dei film più amati di sempre, "Pulp Fiction", non si è lasciato "sorprendere" e intimidire.

Quentin, che ha 55 anni, si è da poco sposato (il 28 novembre) con Daniella Pick, modella israeliana, vent’anni più giovane di lui.