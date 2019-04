Prince: a tre anni dalla morte esce "Originals", nuovo album di inediti

A poco più di tre anni dalla scomparsa di Prince, arriva l'annuncio dell'uscita del secondo album postumo dopo "Piano & a Microphone 1983", raccolta di brani per pianoforte e voci estratti dal suo archivio. Il 7 giugno uscirà sulla piattaforma online Tidal "Originals", con 15 canzoni scritte per altri artisti, in versioni mai ascoltate finora, ad eccezione di "Nothing compares 2 U", resa celebre da Sinead O'Connor ma già pubblicata anche dal suo autore.