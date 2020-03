Placido Domingo annuncia: "Sono positivo al coronavirus, per ora sto bene"

"Sento che è un dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per covid-19, il coronavirus". Lo annuncia sul suo profilo Facebook Placido Domingo. "Io e la mia famiglia resteremo in auto-isolamento per tutto il periodo necessario dal punto di vista medico", aggiunge il tenore. "Attualmente siamo tutti in buona salute, ma ho avuto sintomi di febbre e tosse, quindi ho deciso di fare il test ed è risultato positivo".