La nuova stagione del Piccolo Teatro tesse "I fili dell’orizzonte" per analizzare la complessità del presente

Poi si passa alla mitologia con "Semidei" di Pier Lorenzo Pisano in prima nazionale al Teatro Studio, mentre Gabriel Calderón sarà per la prima volta per dirigerne una produzione, in prima nazionale, versione in lingua italiana di un suo lavoro di successo, "Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III". Davide Enia porterà invece in scena "Autoritratto" per cercare di comprendere non tanto la mafia in sé quanto la mafia in noi, intrecciando cunto e parole, corpo e dialetto. Tra gli spettacoli internazionali, Caroline Guiela Nguyen torna con "Lacrima", opera che denuncia violenza e sfruttamento nel mondo della haute couture, Marcus Lindeen con "Memory of Mankind" esplora la relazione tra memoria e oblio, mentre Gaia Saitta racconta "Les jours de mon abandon" (I giorni dell’abbandono), dal romanzo di Elena Ferrante.