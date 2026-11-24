Peter Pan compie 20 anni e trascina ancora in volo chi vuole sognare (insieme a Bennato)
Musica dal vivo con un'orchestra di 14 elementi che interagisce con gli interpreti, nuovi grandi nomi nel cast: lo spettacolo dei record si rinnova per festeggiare l'anniversario. Tornando, dal 23 dicembre al 10 gennaio, al TAM Teatro Arcimboldi Milano, dove tutto ebbe inizio
Peter Pan compie 20 anni e continua a volare sul rock di Edoardo Bennato. La colonna sonora, da "L'Isola che non c'è" a "Capitan Uncino", è sempre quella, ma per festeggiare l'importante anniversario il musical si riveste in un'edizione speciale, la cui direzione artistica è stata affidata a Daniele Finzi Pasca, autore di oltre 40 spettacoli tra cui "Corteo" e "Luzia" per il Cirque du Soleil. In calendario dal 23 dicembre al 10 gennaio al Tam Teatro Arcimboldi Milano, nato nel 2006 da un'idea del produttore e direttore artistico del Tam, Gianmario Longoni, del regista Maurizio Colombi e dello stesso Bennato, il musical ha superato un milione di spettatori, e vinto numerosi premi.
In tournée all'estero è stato allestito anche alla Royal Opera House di Muscat, in Oman (con qualche problema di censura), diventando un titolo capace di attraversare tre generazioni. "Per festeggiare il nostro Peter Pan abbiamo deciso anche un po' di rivederlo ma senza tradirlo minimamente - ha aggiunto Longoni - È una storia scritta fuori dal tempo e per rimanere fuori del tempo bisogna aggiornarsi, per ritrovare la magia dello spettacolo di 20 anni fa bisognava cambiarlo, guardarlo con occhi diversi". "Quella di Peter Pan è una storia drammatica, abbiamo cercato di renderlo meno pacioso. Nella mia visione, ho voluto spogliare i Bimbi Sperduti da ogni leziosità: negli orfanotrofi non esistono bambini cresciuti senza madre che non siano profondamente guerrieri e sopravvissuti”, ha spiegato Finzi Pasca. “Con la truppa abbiamo lavorato a fondo sul tema della sopravvivenza, perché di fronte a un simile baratro la fiaba non deve servire a mascherare la realtà, ma diventare lo strumento ideale per sopportare la durezza della realtà. E per trasformare il dolore in riscatto. La realtà non è una fiaba quasi per nessuno”.
La vera novità sul palco sarà la musica dal vivo. L'orchestra - 14 elementi - non sta più nella buca e diventa protagonista interagendo con il cast, che affianca a nomi storici alcuni debutti eccellenti. Leonardo Cecchi riprende il ruolo di Peter Pan, personaggio che lo ha reso particolarmente noto al pubblico giovane insieme alla serie Disney Alex & Co. Filippo Strocchi - vero caso di cervello in fuga, si è trasferito in Germani ma "che bello tornare a cantare in italiano", dice - per la prima volta vestirà i panni di Capitan Uncino. Formatosi alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna e alla Guildford School of Acting di Londra, Strocchi ha costruito una solida esperienza internazionale interpretando ruoli in produzioni come Cats, Wicked, Evita e Les Miserables. Torna nei panni di Wendy Martha Rossi, classe 1987, lanciata da "Amici" di Maria De Filippi, che ha accompagnato per oltre un decennio il percorso di Peter Pan, diventando una delle interpreti più riconoscibili: ha pure scritto un libro "La sindrome di Wendy", liberamente ispirato al suo personaggio.
Spetta a lei il ruolo che in 20 anni, inevitabilmente, ha subito più evoluzioni e trasformazioni. "Negli anni è cambiata, già nelle ultime versioni era più consapevole e abbiamo portato in scena una Wendy che difendeva un po' le donne in generale - ha spiegato Martha - Adesso è una bambina cresciuta, pronta a seguire Peter Pan, ma quando comprende che non prenderà mai la decisione di crescere, torna indietro perché adesso è una Wendy consapevole di quello che vuole, una vita, dei valore, i diritti, e lui queste cose non le capisce o forse le capisce solo alla fine, ma lei intanto si porterà via tutti e lui rimarrà da solo".
Il cuore dello spettacolo resta la colonna sonora firmata da Edoardo Bennato - che per gli 80 anni ha detto che vorrebbe vedere questo spettacolo a Broadway -, con brani come "L’isola che non c’è", "Il rock di Capitan Uncino", "La fata" e "Viva la mamma!, insieme all’inedito "Che paura che fa Capitan Uncino".