In tournée all'estero è stato allestito anche alla Royal Opera House di Muscat, in Oman (con qualche problema di censura), diventando un titolo capace di attraversare tre generazioni. "Per festeggiare il nostro Peter Pan abbiamo deciso anche un po' di rivederlo ma senza tradirlo minimamente - ha aggiunto Longoni - È una storia scritta fuori dal tempo e per rimanere fuori del tempo bisogna aggiornarsi, per ritrovare la magia dello spettacolo di 20 anni fa bisognava cambiarlo, guardarlo con occhi diversi". "Quella di Peter Pan è una storia drammatica, abbiamo cercato di renderlo meno pacioso. Nella mia visione, ho voluto spogliare i Bimbi Sperduti da ogni leziosità: negli orfanotrofi non esistono bambini cresciuti senza madre che non siano profondamente guerrieri e sopravvissuti”, ha spiegato Finzi Pasca. “Con la truppa abbiamo lavorato a fondo sul tema della sopravvivenza, perché di fronte a un simile baratro la fiaba non deve servire a mascherare la realtà, ma diventare lo strumento ideale per sopportare la durezza della realtà. E per trasformare il dolore in riscatto. La realtà non è una fiaba quasi per nessuno”.