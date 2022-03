"Pescheria Giacalone e figli", Rosario Lisma porta in scena un dramma familiare travestito da commedia

Siamo in Sicilia, in un piccolo paese di provincia. A dispetto della dolcezza del clima, del mare e dei sapori speciali che questa terra concede la vita non scorre, ma ristagna come una palude sempre uguale a se stessa. Il salottino oscuro di questa famiglia di pescivendoli è senza aria né luce. Tutto è sovrastato da immobilismo, indolenza torpore. L’unica a potersi salvare però è Alice, che potrebbe avere floride prospettive future se solo riuscisse a trasferirsi a Milano, distaccarsi dalla famiglia: dalla madre arcigna e dal fratello rozzo. La presenza nel paesino di un medico milanese gentile e colto è l’unica finestra su quella terra promessa mai raggiunta.

"Alla maniera di Pirandello il mio obiettivo è quello di far ridere e pensare: in questo modo la commedia si pone nel solco della tradizione siciliana, ma ha venature rock contemporanee. Per quanto autobiografica, Pescheria Giacalone e figli non racconta la storia di una ragazza che vuole trasferirsi a Milano per fare carriera, ma riflette una condizione umana che caratterizza la società attuale", spiega Rosario Lisma.