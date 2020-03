Perdersi nel Labirinto: John Paul Jones, Alva Noto e Jon Hopkins protagonisti del festival LOST

Simbologia e mistero. Musica tra suoni e luci per sperimentare la suggestione della perdita dell'orientamento nel più grande labirinto al mondo. Dal 12 al 14 giugno torna per il secondo anno LOST (Labyrinth Original Sound Track) il festival all'interno del Labirinto della Masone a Fontanellato (Parma). Una tre giorni ricca di suggestioni, concerti, performance in un luogo che come pochissimi altri è capace di sorprendere e disorientare la visione e l’ascolto. John Paul Jones, Jon Hopkins, Alva Noto sono tra i primi artisti annunciati nella line-up.