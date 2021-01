Per Zayn un ritorno in punta di piedi: "Nobody Is Listening" è libertà di essere se stesso

Si intitola " Nobody Is Listening ", nessuno sta ascoltando, il nuovo album di Zayn Malik . Un titolo che pare quasi uno sberleffo considerando il numero di stream e di album venduti dell'ex One Direction , ma che rende bene l'idea di intimità che si sprigiona dalla maggior parte dei brani che compongono questa sua terza prova solista.

Zayn torna con "Nobody Is Listening" Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un disco che si apre con "Calamity", un brano parlato recitato da soffici accordi di organo, con un ritornello che irrompe con una voce effettata e sullo sfondo. Un biglietto da visita emblematico per un lavoro che nel suo essere placido non è sempre rassicurante. Sono tanti gli umori che si muovono tra le tracce di "Nobody Is Listening". Con "Better" si vira verso lidi più classicamente r'n'b e solari, con un testo che cerca di infondere vibrazioni positive.

Non mancano certo i momenti più catchy, come "Sweat", con un ritornello evocativo e sonorità vagamente 80's o "Windowsill" con il featuring di Devlin che offre un finale rappato a chiudere la finestra aperta sul mondo dalla canzone. Il finale di "River Road" riprende l'atmosfera minimale dell'inizio, dove questa volta ad accompagnare la voce dolente di Zayn, quasi buckleyana, è solo una chitarra asciutta, quasi a chiudere un cerchio sonoro.

Con “Mind of Mine”, album di debutto, Zayn è diventato il primo artista uomo solista al mondo ad essere allo stesso tempo al numero 1 nelle classifiche degli album sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti nella prima settimana di pubblicazione, mentre il suo secondo album "Icarus Falls", pubblicato nel 2018, ha raccolto oltre 5 miliardi di stream in tutto il mondo in meno di un anno. Insomma, lo status di superstar del pop, al netto del passato con i One Direction, è nei numeri. Quei numeri che gli permettono ora una libertà compositiva che in "Nobody Is Listening" si esprime in maniera prepotente.