CHIUSURA DELLA TRILOGIA 4 aprile 2019 08:02 Per Ultimo è tutta "Colpa delle favole": "Faccio il cinico soltanto per proteggermi" Esce venerdì 5 aprile il terzo album del cantautore romano, che chiude così unʼideale ciclo creativo prima di guardare al futuro. Tgcom24 lo ha incontrato

Arriva nei negozi venerdì 5 aprile "Colpa delle favole" terzo album di Ultimo. Il cantautore romano, talento emergente che si è fatto notare in particolare con il precedente "Peter Pan", chiude con questo lavoro un'ideale trilogia che racchiude sogni, affermazioni e delusioni di un uomo. "Non mi sento mai all'altezza delle circostanze - spiega a Tgcom24 -. Come aggiro questo problema? Cerco di essere molto cinico e provo a nascondere le parti sensibili".

Lo avevamo lasciato a Sanremo, furibondo al termine di un Festival che non era andato come ormai pensava a causa di un voto di una giiuria di qualità che proprio non gli era andato giù perché aveva ribaltato quello popolare. Furibondo tanto da discutere pesantemente con i giornalisti della sala stampa senza stare a pensare troppo se quella cose gli avrebbe potuto giovare oppure. Perché Niccolò Moriconi, con i suoi 23 anni, è fatto così: se crede in una cosa la fa punto e basta, senza calcoli di opportunismo. Quello che ritroviamo adesso, in un incontro raccolto in un appartamento nel centro di Milano, è tutto un altro ragazzo. Tranquillo e sereno, per quanto possa esserlo una persona che in un anno e mezzo è entrata in un frullatore che lo ha portato dalla periferia romana di San Basilio a pubblicare tre dischi, fare un tour nei palazzetti praticamente sold out e una data all'Olimpico di Roma. "Non è un caso che questo sia l’album più nostalgico, come fossero passati 30 anni dal primo disco - dice lui -. E’ una cosa mia di vedere tanti anni tra il primo e questo lavoro, ma d'altro canto per me è stato un anno molto intenso. Sia a livello lavorativo che personale".



Quando dice che gli sembrano passati tanti anni non tanto per fare un esempio, ma un'idea che si sostanzia nella costruzione dell'album, che di fatto chiude un'ideale trilogia. "In 'Pianeti' avevo raccontato le cose che non avevo e volevo conquistare, in 'Peter Pan' le ambizioni che si concretizzano e adesso do la colpa alla favole perché non riesco a dare la colpa a me - spiega -. Metaforicamentea mi piace pensare a questi lavori come tre album realizzati nell'arco di 70 anni di vita: il primo scritto dal ragazzo che vuole conquistare, il secondo dall’uomo di mezza età che cerca di godere delle cose che ha conquistato, e 'Colpa delle favole' me lo immagino come l'opera di un uomo di 80 anni che racconta con la consapevolezza di aver dato la colpa alle favole per i suoi sogni e le sue illusioni".

E infatti se c'è una cosa che colpisce nella scrittura di Ultimo è una maturità che lo stacca automaticamente dalla maggior parte dei suoi coetanei e che è certificata dal pubblico che lo segue, che non è affatto (o esclusivamente) adolescenziale si può riscontrare anche nel pubblico che lo segue. "Mi entusiasma sapere che ai miei concerti ci sono molti adulti, c’è una media di età sui 28 anni, tantissimi anche oltre i 50 - afferma -. Sapere di parlare a un 60enne mi dà più ansia che non parlare ad un bambino. Non puoi insegnare nulla a quella persona e quindi ti senti in soggezione". Perché nelle sue canzoni ci sono certo le sofferenze dell'amore, ma non solo quelle. Emergenze anche tutta una serie di insicurezze e incertezze in parte connaturate con il suo modo di essere, in parte figlie del sogno che sta vivendo cercando di non esserne stritolato. "Non mi sento mai all’altezza delle circostanze che vivo, ed è una cosa che prescinde dalla possibilità di raggiungere bei traguardi - confessa Niccolò -. Non mi sento mai per carattere predisposto a vincere un confronto, con me stesso o con gli altri. Come risolvo questo problema? Cerco di essere a volte molto cinico, mando avanti la parte senza emozioni, cerco di nascondere le parti sensibili, mandando avanti la parte schietta, anche se poi sono una persona piena di domande e cose complicate".



Tra le paure nei testi emerge chiaramente un rapporto conflittuale con il successo, con tutto quello che comporta. Per una persona come Ultimo, alla ricerca costante di cose vere, l'idea di essere sradicato dal suo contesto di affetti e relazioni personali per ritrovarsi in un vortice dove l'effimero è la costante, è una con cui è difficile venire a patti. "Spesso mi sento in colpa nei confronti degli amici di sempre che si ritrovano vittime di questa situazione - dice -. Magari siamo a un ristorante, si crea quel momento di felicità particolare, e questo viene interrotto da una persona che viene al tavolo a chiedere una foto. La magia poi non è che la ricrei. Tutte queste piccole cose mi fanno sentire in colpa". Ma lui ci prova in ogni modo a non farsi succhiare via l'anima. "Quando intraprendi questo tipo di percorso hai tante pressioni e responsabilità - continua -. Per esempio in 'Fateme cantà' spiego che mi dà fastidio quando la gente viene a chiedere la foto. Non per la foto in sé ma perché ormai diventa un trofeo da mostrare ai follower per far vedere che sei stato con quella persona. E magari manco conoscono le tue canzoni".



Per uno come lui, che crede veramente in quello che fa, è una cosa inconcepibile. Alla quale prova a ribellarsi a costo di fare scelte da una parte impopolari e dall'altra autolesioniste da un punto di vista economico... "Per questo album ho scelto di non fare gli instore - sottolinea -. So bene che va contro le vendite: oggi se fai instore a tappeto fai disco di platino in due settimane, però è una situazione che trovo brutta a livello simbolico. Se mettessi in vendita una lattina di una bibita al posto del cd la prenderebbero lo stesso per fare la foto. E’ un meccanismo antimusicale. Per la gente è una presa in giro e per me è una sofferenza".