Per i Duran Duran con le giapponesi Chai c'è "più gioia"

Dopo l'apripista " Invisible ", uscito a maggio, i Duran Duran hanno lanciato un nuovo brano in vista dell'album " Future Past ", in uscita il 22 ottobre. Si tratta di " More Joy! ", una canzone realizzata con il featuring del quartetto disco-punk giapponese delle Chai . Un brano leggero, che fonde in maniera brillante il classico stile della band inglese con influenze nipponiche che arrivano dal mondo dei videogame.

Introducendo la nuova canzone, il tastierista Nick Rhodes ha spiegato che il brano è nato durante una jam in studio con Graham Coxon (chitarrista dei Blur che ha collaborato con i Duran Duran per il nuovo album) e il produttore Erol Alkan. "Era un pezzo davvero inusuale e inizialmente non sapevamo se sarebbe stato adatto per noi - ha raccontato -. Mi ricordava qualcosa di quei videogame giapponesi di qualche anno fa. Abbiamo trovato quasi subito il coro 'More Joy' e quello è stata la chiave per costruire il resto della canzone". L'idea di inserire le voci delle Chai è stata di Simon Le Bon.

"Tutti ci siamo trovati d'accordo sul fatto che sarebbe stato bello avere delle voci femminili giapponesi nel pezzo - continua Rhodes - e a quel punto Simon ha proposto di chiedere alle Chai se sarebbe stato possibile collaborare con noi. Per la nostra felicità sono state d'accordo e il risultato è stato un'iniezione di energia incredibile. Sono davvero speciali".

Le Chai sono un quartetto di Nagoya formatosi nel 2012. La loro musica si muove tra il punk e la dance, con un pizzico di contagiosa follia. Fino a oggi hanno pubblicato tre album che le hanno fatte diventare una delle realtà musicali più celebri in Giappone, al punto che la rivista "Newsweek" le ha inserite nell'elenco delle "100 celebrità giapponese più rispettate nel mondo".

