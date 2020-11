Per Dotan la speranza è nell'amore: la performance esclusiva di "There Will Be A Way" per Tgcom24

E' uno dei fenomeni musicali dell'ultimo anni. Arrivato dall'Olanda con i dischi di platino e i primi posti in classifica. il cantautore di origine israeliana Dotan ha conquistato le nostre radio con la sola forza delle sue melodie. E dopo "Numb" e "No Words", ha pubblicato adesso il terzo singolo " There Will Be A Way ". Per Tgcom24 ne ha registrato una versione esclusiva piano e voce.

"There Will Be A Way" è il terzo atto di una autentica consacrazione. Nel nuovo singolo sussurra di un cuore sottile indossato come un guanto, fragile come cartapesta. Le fondamenta sono accordi di pianoforte in tonalità minore. Il ritornello giunge immediato come una soluzione inattesa. Un salto nel vuoto dopo una brevissima sospensione nel silenzio: inspirazione prima del tuffo.

C'è una cura nel cuore del brano. Il farmaco non ha un nome, ma si legge tra le righe, ed è "speranza". E se è vero che ogni malattia d'amore non è mai uguale all'altra, il cantautore olandese di origine israeliana con "There Will Be A Way" non pretende di avere la ricetta dei miracoli idonea per tutti. Eppure, come suggerisce il titolo, non c'è "la" via, bensì "una" via. Sta a ognuno trovare la propria.

