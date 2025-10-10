Tra le voci più forti nella protesta c’è quella di Luca Ward. “Un’ingiustizia perpetrata dalla Cassazione e dall’Inps ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo italiano”, ha dichiarato l’attore. “Sono andati a colpire persone che ormai non lavorano più e che quindi hanno difficoltà ad andare avanti. Devono recuperare ‘quattro spicci’ che ci avevano così gentilmente concesso”. Ward ha poi aggiunto un monito rivolto anche a chi non è direttamente coinvolto nella vicenda: “Attenzione, non tutti sono stati colpiti, e già questa è un’anomalia. Abbiamo bisogno di tutti voi. Oggi è toccato a noi, ma domani sicuramente toccherà anche a voi”. La battaglia legale e politica degli artisti non si ferma: chiedono che si faccia luce su una questione che riguarda il diritto alla previdenza per una categoria storicamente caratterizzata da discontinuità lavorativa.