Paul McCartney ritorna in Italia: due concerti a giugno

"Tieniti pronta a scatenarti, Italia!". Paul McCartney ha annunciato 2 concerti in Italia per il 2020, a sette anni di distanza dal suo ultimo passaggio nel nostro Paese (2013 all'Arena di Verona). La star farà tappa a Napoli (in Piazza Plebiscito), il 10 giugno, dopo 29 anni e a Lucca (per Lucca Summer Festival), dove si esibirà per la prima volta il 13 giugno. L'ex Beatles ha già tenuto 39 concerti in 12 Paesi dall'inizio del suo tour mondiale "Freshen Up".