Paul McCartney e Ringo Starr insieme a Londra per "Get Back"

Se non è stato come vedere i Beatles dal vivo poco ci è mancato. Domenica sera Paul McCartney è stato raggiunto sul palco della O2 Arena di Londra dall'ex compagno Ringo Starr per suonare insieme " Get Back ", un classico dei Fab Four. Insieme a loro c'era anche il chitarrista dei Rolling Stones Ron Wood.

L'occasione per la reunion è stata la data londinese del tour di Macca a supporto del suo ultimo album "Egypt Station". Una serata che ha profumato di Beatles non solo per l'arrivo di Ringo ma anche per la scaletta che ha visto moltissimi classici del gruppo, da "Hard Day's Night" a "All My Loving", da "Lady Madonna" a "Eleanor Rigby", passando per "Ob-la-di, Ob-la-da", "Helter Skelter" e, appunto "Get Back", tratta dall'ultimo album pubblicato "Let It Be". Molti i pezzi dal "White Album" di cui poche settimane fa è ricorso il cinquantesimo anniversario dell'uscita.



Una serata speciale che, oltre alla "mini-reunion" dei Beatles, ha visto altri ospiti eccellenti, come Ron Wood appunto, Roger Daltrey degli Who e l'attrice Emma Thompson. Presenze (a parte quella di Daltrey) immortalate su Instagram dalla figlia di Macca, la stilista Stella, con un selfie di gruppo.