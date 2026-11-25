Cristiano Malgioglio e Patty Pravo di nuovo insieme, questa volta in studio di registrazione. A raccontare il momento è stato lo stesso Malgioglio, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram una fotografia in compagnia della celebre cantante. Nello scatto i due artisti sono fianco a fianco davanti al mixer, in un'atmosfera che lascia intuire un nuovo progetto musicale. Ad accompagnare l'immagine, parole piene di affetto e stima nei confronti dell'interprete veneziana: "Si lavora in studio di registrazione con la magica e brava Patty Pravo, che è sempre stata per me... Vita Bella, come questa mia nuova canzone che dedico a tutti voi amici stupendi di Instagram", ha scritto Malgioglio.