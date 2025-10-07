Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
promessa mantenuta

Paolo Vallesi ha sposato la sua Sara: "E' successo davvero"

Il cantante le aveva fatto la proposta durante la finale de "L'Isola dei Famosi"

07 Ott 2025 - 12:47
© Instagram

© Instagram

Ogni promessa è debito per Paolo Vallesi. Il cantautore lo scorso luglio aveva chiesto la mano della compagna Sara Flaherty in grande stile, durante la finale dell'Isola dei Famosi di fronte a milioni di telespetattori. Detto, fatto: dopo qualche mese i due sono diventati marito e moglie. Via social gli sposini hanno condiviso alcuni scatti delle nozze, che hanno avuto luogo al Palazzo Vecchio di Firenze. Una cerimonia intima e riservata, condivisa con gli amici e gli affetti più cari. Si tratta del secondo matrimonio per Vallesi, dopo quello con Cinzia, madre di suo figlio Francesco.

Il matrimonio di Paolo Vallesi e Sara Flaherty

  "È successo veramente. L’idea è nata nei tanti momenti di riflessione che ho avuto per due mesi in una piccolissima isola in Honduras. La ‘proposta’ è stata fatta in modo eclatante e molti tra voi l'hanno condivisa insieme a me e a Sara" ha scritto Vallesi sui social dopo il sì. "La cerimonia è stata fatta invece in modo intimo, davanti solo ai nostri familiari. Però vogliamo condividere queste piccole immagini con tutti coloro che mi conoscono, conoscono Sara e che da adesso in poi…ci conoscono e ci vogliono bene. Grazie per tutte le manifestazioni di affetto che ci stanno arrivando".

La proposta all'Isola dei Famosi

  Nel corso della finalissima dell'Isola dei Famosi (vinta da Cristina Plevani) Vallesi si era esibito con il suo nuovo brano "L’Isola, il mare e te", frutto dell'ispirazione derivata dalla sua esperienza nel reality. Al termine della performance aveva sorpreso tutti con un colpo di scena: dopo aver tirato fuori un anello, si era inginocchiato di fronte a Sara per farle la proposta di matrimonio. Lei aveva accettato tra le lacrime e ora il loro sogno è finalmente diventato realtà.

Ti potrebbe interessare

paolo vallesi
isola dei famosi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema