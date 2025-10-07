Il cantante le aveva fatto la proposta durante la finale de "L'Isola dei Famosi"
Ogni promessa è debito per Paolo Vallesi. Il cantautore lo scorso luglio aveva chiesto la mano della compagna Sara Flaherty in grande stile, durante la finale dell'Isola dei Famosi di fronte a milioni di telespetattori. Detto, fatto: dopo qualche mese i due sono diventati marito e moglie. Via social gli sposini hanno condiviso alcuni scatti delle nozze, che hanno avuto luogo al Palazzo Vecchio di Firenze. Una cerimonia intima e riservata, condivisa con gli amici e gli affetti più cari. Si tratta del secondo matrimonio per Vallesi, dopo quello con Cinzia, madre di suo figlio Francesco.
"È successo veramente. L’idea è nata nei tanti momenti di riflessione che ho avuto per due mesi in una piccolissima isola in Honduras. La ‘proposta’ è stata fatta in modo eclatante e molti tra voi l'hanno condivisa insieme a me e a Sara" ha scritto Vallesi sui social dopo il sì. "La cerimonia è stata fatta invece in modo intimo, davanti solo ai nostri familiari. Però vogliamo condividere queste piccole immagini con tutti coloro che mi conoscono, conoscono Sara e che da adesso in poi…ci conoscono e ci vogliono bene. Grazie per tutte le manifestazioni di affetto che ci stanno arrivando".
Nel corso della finalissima dell'Isola dei Famosi (vinta da Cristina Plevani) Vallesi si era esibito con il suo nuovo brano "L’Isola, il mare e te", frutto dell'ispirazione derivata dalla sua esperienza nel reality. Al termine della performance aveva sorpreso tutti con un colpo di scena: dopo aver tirato fuori un anello, si era inginocchiato di fronte a Sara per farle la proposta di matrimonio. Lei aveva accettato tra le lacrime e ora il loro sogno è finalmente diventato realtà.
Commenti (0)