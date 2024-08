Paola Cortellesi al comando della Power List 2024 del cinema italiano

Attrice e sceneggiatrice di enorme successo,Paola Cortellesi ha debuttato alla regia con "C’è ancora domani" che ha battuta una mezza dozzina di record, compreso quello come maggior incasso al botteghino del 2023 con oltre 36,6 milioni di euro. Non solo: ha collezionato ottime critiche, portato a casa sei David di Donatello e conquistato il box office francese (quasi 5 milioni di euro). Soprattutto, ha saputo riaccendere il piacere del dibattito sociale e politico, sfruttando il megafono cinematografico per parlare, e far parlare, di temi fondamentali quali la parità di genere e la violenza contro le donne.