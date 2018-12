Palermo, l'attore Giovanni Martorana trovato morto in casa per le esalazioni di una stufa

Martorana era conosciuto con il soprannome "U Saracinu". Attore di teatro, aveva lavorato per il cinema prendendo parte come figurante in "Malena" e "Baaria", di Giuseppe Tornatore, "La meglio gioventù" e i Cento passi" di Marco Tullio Giordana, "La matassa" con Ficarra e Picone.



Martorana aveva trovato spazio in alcune fiction, compresa "L'onore e il rispetto", con Ben Gazzara, Angela Molina e Vincent Spano. Nel 2010 aveva recitato nella serie televisiva "Squadra antimafia - Palermo oggi", e due anni prima nel film tv "L'ultimo padrino", con la regia di Marco Risi (2008).