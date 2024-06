Paesaggi condivisi, il teatro sposta la scena tra campi e foreste con Zona K

"Paesaggi condivisi" è un progetto europeo che è stato presentato in anteprima allo Chalet-à-Gobet dal Théâtre Vidy-Lausanne e poi trasferito al Festival di Avignone, a Berlino, a Milano e in Slovenia, Spagna, Austria e Portogallo. Per questa tappa italiana "Paesaggi condivisi" attraverserà una parte del Parco delle Groane e della Brughiera Birantea. Il parco è un’area regionale protetta che si estende per 7.700 ettari all’interno della grande metropoli nord milanese fino alla provincia di Como. Tra case, palazzi e industrie sopravvivono, protetti, gli ultimi boschi di grandi querce e pini silvestri, vaste lande di brughiera, vecchie rovine di fornaci e antiche ville patrizie. "Paesaggi condivisi si svolge" nella sua zona più a sud, a cavallo tra i comuni di Garbagnate e Bollate.