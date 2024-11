"Il Padrino - Parte II" di Francis Ford Coppola torna al cinema per i 50 anni dall'uscita

Tra i grandi maestri della New Hollywood, Francis Ford Coppola è uno dei più acclamati talenti nell’industria cinematografica. Regista, scrittore e produttore cinque volte premio Oscar, ottenne la sua prima statuetta all'età di 31 anni per la sceneggiatura di "Patton - Generale d’Acciaio" scritta con Edmund H. North. L’impressionante opera artistica di Coppola comprende numerosi film da regista, inclusi capolavori come la trilogia de "Il Padrino", "Apocalypse Now", "La Conversazione", "I ragazzi della 56° Strada", "Rusty il Selvaggio", "Dracula di Bram Stoker" e "Un’altra giovinezza". Mago della regia con l’attenzione dell’artigiano e la creatività del genio, nella sua carriera ha sempre coniugato magistralmente narrazione e impatto visuale, in una costante ricerca tra arte, stile e innovazioni tecnologiche che lo hanno reso anche un pioniere del cinema elettronico.