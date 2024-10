Olivia Munn mostra le cicatrici della mastectomia

Il primo pensiero di Olivia è stato il figlio Malcolm di 2 anni: "Non sono mai stata ossessionata dalla paura della morte. Ma avere un bambino in casa ha reso tutto ancora più spaventoso.... Solo quando sono con mio figlio il mio cervello non pensa alla malattia. Con lui sono davvero felice. E mi aiuta a guardare la situazione da una prospettiva diversa. Anche se il mio corpo cambia, sono ancora sua madre. Se ho vampate di calore, sono ancora sua madre. Se perdo i capelli, sono ancora sua madre. Questo è davvero ciò che conta di più per me".