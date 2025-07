"Nyumba", il docufilm che racconta la tragedia dei sopravvissuti

Il tema "Un passo in più" sembra scelto proprio per "Nyumba", come sottolinea l’autrice e sceneggiatrice Paola Bottero: "Ribaltare il punto di vista: sono partita da qui. Volevo raccontare storie di vita, focalizzando le narrazioni sull’accoglienza del nostro Paese. Il percorso condiviso con il regista e con il produttore ci ha portati all’individuazione dei cinque protagonisti tra le decine di migranti selezionati. Le loro sono storie rappresentative, capaci di spiegare la scelta di lasciare la propria casa (nyumba in Swahili) e trovarne una qui, in Italia. Sono storie di coraggio, di dolore, ma soprattutto di speranza e di amore".