Nu Genea, il loro disco-funk partenopeo dal vivo con il "Bar Mediterraneo Tour 2023"

Gli inizi

Il duo si distingue subito per la meticolosa ricerca che trae ispirazione da terreni sonori poco esplorati, mettendo al setaccio la musica del passato e rielaborandola in una personale formula di suono con influenze disco, funk, boogie, elettronica, folk e tanto altro. Dopo l’acclamato album strumentale, "The Tony Allen Experiments" (2015), in collaborazione con Tony Allen (storico batterista di Fela Kuti) nel 2018 pubblicano "Nuova Napoli”, un omaggio alla loro città natale: i sintetizzatori diventano un ponte tra passato e futuro, amalgamandosi a strumenti acustici, elettronica e voci in lingua napoletana.