Noir in Festival, la 35esima edizione al confine di una mutazione di genere tra cinema, tv e letteratura

Sul fronte letterario, ci sono fra gli altri Giuliano da Empoli (autore de "Il mago del Cremlino", diventato un film di Olivier Assayas e presentato a Venezia) che porta al festival "L'ora dei predatori"; Marco Vichi con una nuova avventura del suo Commissario Bordelli in "Notti nere"; il rapper e scrittore Daniele Sanzone, che in "Bumerang" racconta l'universo di Scampia; Maurizio de Giovanni con "L’orologiaio di Brest". Per fumetti e graphic novel ci sono autori come Jacopo Starace con "Smiling Woods e i diavoli" che evoca atmosfere tra Stephen King e David Lynch; Laura Camelli in arte La Came che racconta cosa voglia dire il fumetto per lei, muovendo i passi dal cinematografico Malanotte - La maledizione della Pantafafino al collettivo Mammaiuto; Spugna e il suo Cattivik 2.0, in occasione dei 60 anni del personaggio creato da Bonvi e disegnato poi da Silver. Due omaggi speciali saranno dedicati al matrimonio tra il noir francese e quello italiano del romanzo "Il confine della vergogna" di Michèle Pedinielli e Valerio Varesi, nato nell'ambito della valorizzazione di Lione e Milano, città creative della letteratura dell'Unesco e al regista Claudio Caligari, che la rivista "Pantagruel" edita da Elisabetta Sgarbi celebra nell'anno del decennale della sua scomparsa e del suo capolavoro "Non essere cattivo".