"Noi e Nina", un corto per scoprire la clownterapia

L'Associazione Magicaburla ETS è attiva a Roma dal 2008, portando sorrisi a bambini e famiglie in ospedali, scuole, centri di riabilitazione e in qualsiasi luogo ci sia bisogno di gioia. L'associazione opera nei principali reparti di pediatria dei grandi ospedali della capitale, tra cui l'Ospedale S. Eugenio e l'IRCCS Ospedale pediatrico Bambino Gesù, menzionati nel cortometraggio "Noi e Nina". Tutti i clowndottori dell'associazione sono artisti professionisti che scelgono di operare in contesti in cui l'arte può alleviare le sofferenze. Prima di entrare nei reparti, ogni operatore completa un corso di formazione di 250 ore e supera un tirocinio pratico sul campo.