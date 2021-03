Nicolas Cage si risposa per la quinta volta: nozze a Las Vegas per l'attore 57enne

Che cos'è l'amor? Chiedilo a Nicolas Cage, esuberante e imprevedibile nel cuore e nei ruoli al cinema. L'attore cult si è sposato di nuovo. Si tratta del quinto matrimonio e la fortunata questa volta è la ventiseienne Riko Shibata. I due sarebbe convolati a nozze lo scorso 16 febbraio al Wynn Casino and Hotel di Las Vegas. La stravaganza percorre costantemente la vita del protagonista di "Cuore selvaggio". Anche in questo caso. La coppia si è fidanzata ufficialmente appena sei mesi fa, attraverso una videochiamata, dato che i due si trovavano distanziati per via del Covid-19.