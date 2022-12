Nick Carter dei Backstreet Boys accusato di stupro da fan autistica

Nick Carter dei Backstreet Boys è stato accusato di stupro da una ragazza autistica che all'epoca era minorenne.

L'azione legale presentata da Shannon "Shay" Ruth è stata illustrata in queste ore in una conferenza stampa. I fatti risalgono al 2001 quando la presunta vittima aveva 17 anni. Non è la prima volta che il cantante è accusato di violenza sessuale.