Natalie Portman contro Moby: "Bugie sulla nostra relazione" | La replica: "Ha travisato la realtà"

A Natalie Portman non è piaciuta la autobiografia di Moby "Then It Fell Apart", in special modo la parte in cui il musicista dichiara di aver avuto una relazione con lei quando aveva 20 anni. "Sono rimasta sorpresa nel sapere che si è descritto, per il brevissimo tempo in cui ci siamo frequentati, come mio fidanzato" ha dichiarato lei. Moby ha risposto via social, accusando l'attrice di voler travisare la realtà.

"Ricordo di un uomo molto più grande che si comportò in modo inquietante con me quando ero alle superiori. Non avevo 20 anni come ha detto, ne avevo appena compiuti 18. Non ci sono state verifiche da parte sua o dell'editore, credo deliberatamente" la versione della Portman. "Mi preoccupa il fatto che abbia usato questa storia per vendere il suo libro. Se così non fosse, allora ci sono errori ed invenzioni. Avrei apprezzato che lui o il suo editore si fossero messi in contatto con me per verificare i fatti" ha aggiunto l'attrice.



Via social Moby ha risposto alle accuse, pubblicando uno scatto di lui abbracciato a una giovanissima Portman. "Rispetto Natalie, la sua intelligenza e il suo attivismo, ma onestamente non so perché abbia voluto rappresentare in modo errato la realtà riguardo alla nostra frequentazione. La storia raccontata nel mio libro è accurata, con un sacco di foto a testimonianza" ha scritto il cantante.