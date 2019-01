Napodano: "Quel "no" a The Voice" che mi ha cambiato la vita"

S'intitola " Lucciole " il nuovo singolo del cantautore romano Daniele Napodano in arte Napodano . Il nuovo lavoro che mescola il pop alla scrittura cantautorale con richiami alla sonorità degli 80's, arriva dopo un lungo percorso artistico e umano che annovera anche un rifiuto a "The Voice - Belgique". Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.

Daniele vive e lavora come musicista in Belgio da molti anni e proprio da Bruxelles comincia la sua storia. Insegnate di musica e pianista attivo tra club e festival, nel 2015 decide di iscriversi all'edizione belga del popolare talent show.



Superate tutte le selezioni viene confermato per la partecipazione al programma, ma, proprio al momento della firma del contrattato dice no. "Una sorta di sesto senso mi ha fatto cambiare idea -racconta il musicista-. Ho capito che se avessi scelto quella strada non sarei più potuto tornare indietro ed essere libero di comporre e suonare la musica che voglio". Da allora, senza rimpianti, Daniele ha potuto dedicarsi anima e corpo al suo percorso artistico, che oggi con questo nuovo singolo, sancisce la conferma del suo viaggio musicale indipendente e slegato dalle logiche del mercato discografico e televisivo.



Lucciole che anticipa una serie di singoli e un disco che pubblicherà durante l'anno per Street Label Records, racconta proprio la storia di un ragazzo che tra sogni e speranze vuole intraprendere la carriera musicale. L'omonimo videoclip è stato realizzato da Virginia Pavoncello per Second Life Videos.