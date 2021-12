Naomie Harris, l'attrice di "No Time to Die" accusa: "Un attore molto famoso mi ha molestato"

Naomie Harris , interprete di Eve Moneypenny negli ultimi film del franchise di James Bond, ha raccontato di aver subito delle molestie su un set da una stella di Hollywood. La rivelazione è arrivata nel corso di un’intervista per l’inserto You del Mail on Sunday, ma l'attrice britannica non ha fatto il nome del collega che l’ha palpeggiata, né ha aggiunto dettagli sul film.

Abbiamo visto Naomie Harris tra i protagonisti di "Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma", "Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo", passando per "Miami Vice", fino alla triade dedicata a James Bond "Skyfall", "Spectre", "No Time to Die".

"Durante un’audizione per una parte, una star molto famosa ha allungato la mano sulla mia gonna", ha raccontato, spiegando che è stata la mancanza di reazione dei presenti a lasciarla interdetta: "Ciò che è stato davvero scioccante è che il direttore del casting e il regista erano lì e ovviamente nessuno ha detto niente perché lui era, ed è, una star talmente grande".

"Mi sento molto fortunata, visto quanto fosse diffuso questo tipo di comportamento. Ora le cose sono decisamente cambiate: ero in un progetto in cui c'è stato un incidente di questo tipo e non c'è stata alcuna esitazione... L'autore della molestia è stato immediatamente rimosso", ha continuato l’attrice.

Naomie Harris era stata tra le firmatarie della lettera aperta pubblicata dall'Observer contro gli abusi e le molestie e sulle donne, e tra coloro che si erano presentate vestite di nero alla sfilata sul red carpet dei Bafta 2018, un gesto simbolico per sostenere il movimento "Time's Up" contro le molestie sessuali.

