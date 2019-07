Mulan, il primo trailer e il primo poster

Una giovane senza paura rischia ogni cosa per proteggere la propria famiglia e il proprio Paese, diventando uno dei più grandi guerrieri che la Cina abbia mai conosciuto. La regista Niki Caro porta sul grande schermo la storia della leggendaria guerriera nel film Disney " Mulan ". Rivisitazione in chiave live action del Classico d’animazione Disney del 1998, la pellicola arriverà nelle sale italiane nel 2020. Ecco il primo trailer ufficiale e il poster .

Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato.

Il cast internazionale del film Disney comprende Yifei Liu (Il Regno Proibito, Once Upon a Time) nel ruolo di Mulan, Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story) è il Comandante Tung, Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny) è Böri Khan e Yoson An (Shark – Il Primo Squalo) veste i panni di Cheng Honghui, con la partecipazione di Gong Li (Memorie di una Geisha, Lanterne Rosse) che sarà Xianniang e di Jet Li (Shao Lin Si, Arma Letale 4) che fa l'Imperatore.

La sceneggiatura è firmata da Rick Jaffa & Amanda Silver ed Elizabeth Martin & Lauren Hynek ed è basata sul poema narrativo “La ballata di Mulan”.