MTV Movie & Tv Awards, premiati Scarlett Johansson a Sacha Baron Cohen

Da Scarlett Johansson a Sacha Baron Cohen , passando per l'indimenticato Chadwick Boseman . Sono alcuni dei premiati degli MTV Movie & Tv Awards 2021 , la cui cerimonia si è svolta al Palladium di Los Angeles. L'edizione ha visto il trionfo quasi totale per il mondo Marvel che si è portato a casa 4 riconoscimenti per "WandaVision" e 2 per "Falcon and the Winter Soldier" .

Lo spin-off televisivo degli Avengers "WandaVision" ha conquistato il premio di migliore serie, insieme a quelli per la miglior performance in una serie (Elizabeth Olsen), miglior villain (Kathryn Hahn) e miglior combattimento (Wanda vs. Agatha). Mentre l'altro prodotto Marvel per il piccolo schermo, "The Falcon and the Winter Soldier", ha vinto per il miglior eroe (Anthony Mackie) e la migliore coppia (Anthony Mackie e Sebastian Stan).

Il compianto ex "Black Panther" Chadwick Boseman è stato premiato come miglior attore per "Ma Rainey’s Black Bottom", mentre a Scarlett Johansson è stato tributato il Generation Award, riconoscimento riservato a quelle attrici e a quegli attori, che grazie alle loro interpretazioni, sia al cinema, sia in televisione, sono diventati punti di riferimento del mondo dell'intrattenimento. In due decenni di carriera ha lavorato con registi come i fratelli Coen, Christopher Nolan, Spike Jonze conquistando due nomination agli Oscar ("Marriage Story" e "JoJo Rabbit"). Si è imposta alle giovani generazioni nei panni della Vedova Nera, che tornerà a vestire al cinema in "Black Widow", nuovo capitolo dell'Universo cinematografico Marvel.

Tra i film ha vinto il teen movie "Tua per sempre", che ha battuto il favorito "Borat - Seguito di film cinema". Sacha Baron Cohen si è "consolato" con il Comedic Genius Award. L'attore è la quarta star a entrare nel club, dopo Melissa McCarthy (2016), Kevin Hart (2015) e Will Ferrell (2013), premiato per celebrare il suo prezioso contributo, fatto di lavoro e passione, al mondo della commedia.

Tutti i premi:

Miglior film

Tua per sempre

Miglior performance in un film

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Miglior serie TV

WandaVision

Miglior performance in una serie

Elizabeth Olsen – WandaVision

Miglior performance comica

Leslie Jones – Coming 2 America

Miglior coppia

Anthony Mackie e Sebastian Stan – The Falcon and the Winter Soldier

Miglior eroe

Anthony Mackie – The Falcon and The Winter Soldier

Miglior cattivo

Kathryn Hahn – WandaVision

Miglior bacio

Chase Stokes e Madelyne Cline – Outer Banks

Miglior combattimento

“Wanda vs. Agatha” – WandaVision

Miglior performance più terrorizzante

Victoria Pedretti – The Haunting

Miglior performance rivelazione

Regé-Jean Page – Bridgerton

Comedic Genius Award

Sacha Baron Cohen – Borat – Seguito di film

MTV Generation Award

Scarlett Johansson