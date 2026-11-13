A Parigi tornano le storiche pale del Moulin Rouge: festa con il celebre cancan in strada
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Appuntamento al Sistina Chapiteau di Sesto San Giovanni per un viaggio tra amore, passione, musica e atmosfere della Belle Époque
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Moulin Rouge! Il Musical debutta a Milano con uno spettacolo mozzafiato e promette di trasformare il palcoscenico in un'esplosione di emozioni, colori e suggestioni con oltre trenta artisti in scena, un'orchestra dal vivo, più di 70 hit internazionali e un allestimento scenografico spettacolare. Dopo aver conquistato il pubblico romano con ben 19 settimane consecutive di programmazione, il kolossal diretto da Massimo Romeo Piparo debutta sabato 14 novembre al Sistina Chapiteau, l'imponente struttura teatrale allestita a Sesto San Giovanni, nel Milanese.
A dare volto e voce ai protagonisti di questa travolgente storia d'amore saranno due interpreti d'eccezione. Serena Autieri vestirà i panni di Satine, la stella indiscussa del Moulin Rouge, personaggio magnetico, seducente e raffinato. Con la sua eleganza, il carisma e una delle voci più riconoscibili del teatro musicale italiano, l'attrice è pronta a dare nuova vita a una delle figure femminili più iconiche del musical. Al suo fianco ci sarà Luca Gaudiano, nel ruolo di Christian, il giovane scrittore americano che arriva a Parigi inseguendo i propri sogni e finisce per innamorarsi perdutamente di Satine. Il cast, composto da oltre 30 artisti, comprende anche Emiliano Geppetti nel ruolo di Harold Zidler, carismatico impresario del Moulin Rouge; Gilles Rocca nei panni di Santiago, sensuale ballerino di tango; Mattia Braghero nel ruolo del Duca di Monroth e Daniele Derogatis in quello del pittore bohémien Henri de Toulouse-Lautrec.
Uno dei grandi punti di forza di Moulin Rouge! Il Musical è senza dubbio la sua travolgente colonna sonora. Lo spettacolo raccoglie oltre 70 celebri successi della musica internazionale, attraversando epoche e generi con brani legati a icone come David Bowie, Lady Gaga, Queen, Elton John, Rihanna e Madonna, insieme a molti altri artisti che hanno fatto la storia della musica pop e rock. Le canzoni, in gran parte mantenute in lingua originale, saranno eseguite interamente dal vivo dall'orchestra diretta da Emanuele Friello. La regia e la traduzione italiana dei dialoghi portano la firma di Massimo Romeo Piparo, che punta a restituire al pubblico italiano tutta l'energia e la spettacolarità delle celebri produzioni di Broadway e del West End londinese.
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Il Sistina Chapiteau si prepara a ospitare un allestimento di dimensioni imponenti, pensato per immergere gli spettatori nell'universo scintillante del Moulin Rouge. Il palcoscenico si sviluppa su oltre 30 metri di larghezza e 20 di profondità ed è articolato in tre grandi ambientazioni, racchiuse da spettacolari cornici dorate. A rendere ancora più sorprendente la macchina scenica sono due pedane girevoli concentriche, che consentono una continua trasformazione degli ambienti, e ben 90 chilometri di fili luminosi, protagonisti di un suggestivo gioco di luci e colori.
Le scenografie di Teresa Caruso ricreano l'opulenza bohémien della Belle Époque, tra velluti rossi, atmosfere oniriche e dettagli preziosi. I costumi di Cecilia Betona esaltano invece il carattere dei personaggi attraverso corsetti, piume, nastri e richiami rétro. Le coreografie dell'inglese Billy Mitchell intrecciano energia, sensualità e ritmo in numeri corali di grande impatto, mentre il disegno luci di Daniele Ceprani e quello fonico di Stefano Gorini completano l'imponente progetto artistico.
Al centro di Moulin Rouge! Il Musical ci sono quattro parole che racchiudono l'essenza della filosofia bohémien: Verità, Bellezza, Libertà e Amore. La storia racconta l'incontro tra Satine, affascinante stella del Moulin Rouge, e Christian, giovane artista americano arrivato a Parigi per inseguire la propria vocazione. Tra i due nasce un amore travolgente, intenso e struggente, destinato però a scontrarsi con gli interessi economici e le ambizioni del potere. Un racconto universale che intreccia romanticismo, desiderio, sacrificio e libertà, sullo sfondo di un mondo fatto di artisti, ballerini, sogni e notti parigine. È proprio questa miscela di emozioni, musica e spettacolarità ad aver reso Moulin Rouge! uno dei titoli più amati del teatro musicale contemporaneo. Lo spettacolo ha conquistato anche il prestigioso riconoscimento dei Tony Awards, ottenendo dieci premi, tra cui quello per il Miglior Musical.
La storia di Moulin Rouge! nasce sul grande schermo nel 2001, quando il regista Baz Luhrmann presenta il suo omonimo film in anteprima al Festival di Cannes. Interpretato da Nicole Kidman ed Ewan McGregor, il lungometraggio diventa rapidamente un fenomeno internazionale, riportando in auge il musical cinematografico grazie a una formula originale, visionaria e ricca di contaminazioni musicali. Il film conquista il Golden Globe come miglior film nella categoria musical o commedia e riceve otto candidature agli Oscar, aggiudicandosi due statuette. Girato a Sydney, in Australia, entra nell'immaginario collettivo anche grazie a una colonna sonora diventata un successo. Nel 2018, Moulin Rouge! Il Musical debutta in anteprima mondiale a Boston. L'anno successivo arriva a Broadway, dove conquista pubblico e critica e ottiene dieci Tony Awards. Da quel momento il suo successo si estende a livello internazionale, trasformandolo in uno degli spettacoli più rappresentativi del teatro musicale degli ultimi anni.
Il fascino dello spettacolo affonda le proprie radici nella storia del vero Moulin Rouge, il celebre locale parigino inaugurato nel 1889 e diventato nel tempo uno dei simboli più riconoscibili della capitale francese. Nato come cabaret e sala da ballo popolare, il Moulin Rouge si è trasformato negli anni in un iconico music-hall, ospitando artisti francesi e internazionali e contribuendo a definire l'immaginario della Parigi della Belle Époque. Ancora oggi il locale continua a celebrare la tradizione dello spettacolo con la rivista Féerie, un viaggio di circa due ore tra danza, numeri sorprendenti, costumi scintillanti e l'immancabile French Cancan.