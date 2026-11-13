Al centro di Moulin Rouge! Il Musical ci sono quattro parole che racchiudono l'essenza della filosofia bohémien: Verità, Bellezza, Libertà e Amore. La storia racconta l'incontro tra Satine, affascinante stella del Moulin Rouge, e Christian, giovane artista americano arrivato a Parigi per inseguire la propria vocazione. Tra i due nasce un amore travolgente, intenso e struggente, destinato però a scontrarsi con gli interessi economici e le ambizioni del potere. Un racconto universale che intreccia romanticismo, desiderio, sacrificio e libertà, sullo sfondo di un mondo fatto di artisti, ballerini, sogni e notti parigine. È proprio questa miscela di emozioni, musica e spettacolarità ad aver reso Moulin Rouge! uno dei titoli più amati del teatro musicale contemporaneo. Lo spettacolo ha conquistato anche il prestigioso riconoscimento dei Tony Awards, ottenendo dieci premi, tra cui quello per il Miglior Musical.