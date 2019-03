Motta chiude tre anni di tour: "Per me è cambiato tutto, è tempo di fermarmi"

"Sono anni che sono in giro e queste saranno le ultime date di un tour che in realtà non si è mai fermato da almeno tre anni, come non si è mai fermata la mia voglia di cambiare idea sulle cose". Partirà il 25 maggio, dal Mi Ami Festival a Milano, il "Tra chi vince e chi perde" , il nuovo tour di Motta prima di prendersi una pausa. Il nuovo spettacolo prende il nome da una frase contenuta in "Dov'è l'Italia" , brano presentato al Festival di Sanremo .

"Da quando sono partito è cambiato quasi tutto e un po' come la vita una persona passa il tempo a viaggiare per tornare al punto di partenza. Per questo dopo questo tour mi fermerò per un po’. Per tornare bambino consapevole di tutto quello che è successo. L’esperienza di questi anni mi ha aiutato a capire questo, a cercare di essere adulto, forte e fragile nello stesso tempo e a capire quando il silenzio si fa musica", racconta Motta.



Con il nuovo tour, il cantautore suonerà quest'estate nei più importanti festival musicali della penisola e in scaletta alternerà le canzoni di "Vivere o Morire", Targa Tenco 2018 per la categoria "Disco in assoluto", a quelle di "La fine dei vent'anni", Targa Tenco 2016 per la miglior Opera Prima.