Morto l'attore Michel Blanc, lo psichiatra nel film "Il mostro" di Roberto Benigni

Insieme a colleghi come Christian Clavier, Thierry Lermitte e Gérard Jugnot negli anni '70 Michel Blanc fondò il gruppo teatrale Splendid. L'attore è stato candidato quattro volte ai premi César, riuscendo a vincere poi nel 2012 come non protagonista per "Il ministro - L'esercizio dello Stato". Fu premiato due volte a Cannes: nel 1986 come miglio attore per "Lui portava i tacchi a spillo" e nel 1994 per la sceneggiatura di "Grosse fatigue".