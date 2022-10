Morto Leslie Jordan: addio all'attore comico, star di "Will & Grace"

Leslie Jordan, il comico americano noto anche in Italia per il suo lavoro nella serie "Will &Grace", è morto a 67 anni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Hollywood.

Negli anni ha fatto parte del cast di numerose serie tv, tra cui "American Horror Story" e "Call Me Kat". Nel 2006 fu premiato con l'Emmy come migliore "guest actor" per il ruolo di Beverly Leslie, l'amico-nemico di Karen, in "Will & Grace". Icona del movimento Lgbtq+, era diventato nel 2020 un fenomeno dei social con milioni di seguaci su Instagram grazie ai suoi video umoristici postati nei mesi della pandemia.