Morto a New York Ric Ocasek, fondatore e leader dei The Cars

Il 75enne Ric Ocasek, fondatore e leader dei The Cars, band rock new wave, è stato trovato morto in un appartamento a Manhattan. Le cause del decesso non sono chiare, ma secondo la polizia il cadavere non presentava segni di violenza. Tra i maggiori successi del gruppo si ricordano in particolare "Just What I Needed" (1978), "Shake It Up" (1981) e "Drive" (1984).