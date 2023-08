Annunciata la morte dell'influencer 14enne Lil Tay ma il padre non conferma

Si infittisce di ora in ora il giallo sulla morte della rapper e influencer canadese Lil Tay, 14 anni, dopo l'annuncio diffuso dalla famiglia sulla pagina Instagram della stessa artista che conta oltre 3 milioni di follower.

"È con il cuore pesante che condividiamo la devastante notizia della morte improvvisa e tragica della nostra amata Claire (Claire Hope è il vero nome della rapper, ndr). Non abbiamo parole per esprimere l'insopportabile perdita. Questo avvenimento è stato completamente inaspettato e ci ha lasciato scioccati. La perdita di suo fratello aggiunge altro dolore", scrivono i parenti spiegando che è deceduto anche il fratello Jason Tian. Non note le circostanze dei fatti e c'è chi avanza dubbi in proposito. Il primo a non confermare la notizia è il padre ed ex manager. In ballo una lunga contesa legale.