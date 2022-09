Il rapper PnB Rock ucciso in un ristorante: geolocalizzato dopo una foto social con la fidanzata

Leggi Anche Arrestato a Los Angeles ASAP Rocky: il compagno di Rihanna coinvolto in una sparatoria

Dopo essere stato raggiunto dai colpi d'arma da fuoco, PnB Rock è stato portato d’urgenza in ospedale, dove ha perso la vita dopo pochi minuti. L'assassino è uscito dalla porta laterale in un parcheggio per poi fuggire in auto.

Intanto sono in atto tutti gli accertamenti e l’ufficiale della polizia di Los Angeles, Kelly Muniz, ha spiegato alla stampa: "Stiamo controllando l'audio della registrazione della telecamera di sicurezza per determinare esattamente quali parole sono state scambiate prima dell'evento e per identificare l'assassino". Secondo quanto riporta il Los Angeles Times, la polizia sta anche analizzando le telecamere dei negozi vicino al ristorante per cercare di fornire un identikit del rapinatore.

A tradire PnB Rock sarebbero stati i social. Si suppone infatti che il rapinatore sia andato direttamente nel locale, dopo aver visto la foto sui social condivisa e geolocalizzata dalla fidanzata del rapper, Stephanie Sibounheuang. L'artista si era anche mostrato in una storia di Instagram mentre indossava gioielli e ascoltava musica in auto in compagnia della ragazza. Su Twitter,

Nicki Minaj

ha posto l'attenzione sulla morte di rapper aggrediti dopo essere stati geolocalizzati: "Dopo quello che è successo a Pop Smoke, non esiste che noi rapper, e le persone che amiamo, pubblichiamo ancora le location delle nostre uscite. Per mostrare cosa, dei waffle e del pollo fritto?".

SIGNIFICATO DEL NOME E CARRIERA

- PnB Rock è l'acronimo di Pastorius e Baynton, angolo di strada vicino a dove il rapper è cresciuto nel quartiere Germantown di Filadelfia. Durante la sua carriera ha pubblicato due album e 5 mixtape e ha collaborato con artisti come Ed Sheeran, Pop Smoke, e Chance the Rapper. La sua ultima canzone, intolalata "Luv Me Again", è stata pubblicata lo scorso 1 settembre.

CORDOGLIO

- Ed Sheeran ha condiviso un ricordo del cantante: "È una notizia orribile che PnB Rock sia stato colpito e ucciso. È semplicemente straziante. Un tale talento, è stato un piacere lavorare su 'Cross Me' con lui, i miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici, è giorno molto triste". A piangere PnB Rock è stato anche Sfera Ebbasta: i due avevano collaborato qualche anno fa per il singolo "Parigi" che non è mai stato pubblicato ufficialmente ma si può ascoltare su Youtube. Nelle storie di Instagram il trapper italiano ha reso omaggio al collega attraverso alcune immagini che li ritraevano insieme in studio, accompagnate da cuori spezzati.