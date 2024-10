Morta l'attrice Teri Garr, l'indimenticabile Inga in Frankenstein Junior

Lutto nel mondo dello spettacolo. L'attrice Teri Garr, celebre per aver interpretato Inga, la bella assistente del dottor Frederick von Frankenstein (Gene Wilder) in Frankenstein Junior (1974) di Mel Brooks, e candidata all'Oscar per il suo ruolo in Tootsie è morta a nella sua casa di Los Angeles. Aveva 79 anni. Da tempo era malata di sclerosi multipla, come lei stessa aveva rivelato alla Cnn nel 2002. Fu sottoposta anche a un intervento chirurgico d'urgenza per un aneurisma cerebrale. Ha lavorato, nella sua carriera, con diversi grandi registi: oltre a Brooks, anche Pollack, Coppola, Martin Scorsese e Robert Altman.