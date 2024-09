E' morta Maggie Smith, attrice di "Harry Potter" e "Downton Abbey"

Tantissimi i ruoli interpretati al cinema e in tv. Tra i più amati dal pubblico la professoressa Minerva McGranitt nei film di "Harry Potter", la madre superiora in "Sister Act" e la contessa Violet Crawley nella fortunata serie tv "Downton Abbey". Nella sua carriera vinse anche due premi Oscar: il primo nel 1970 per la sua interpretazione in "La strana voglia di Jean", il secondo nel 1979 come attrice non protagonista in "California Suite". La Smith è stata inoltre premiata con tre Golden Globe, cinque premi BAFTA, cinque Screen Actors Guild Awards, quattro Emmy Awards e un Tony Award per il suo impegno in campo teatrale.